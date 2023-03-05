Астана, , 16:51 — REGNUM В Казахстане начали отказывать гражданам России в приобретении новых автомобилей. Об этом 5 марта сообщает МК.

Автомобили Hyundai © Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам одного из российских покупателей, у дилера Hyundai в Казахстане ему заявили, что оформят покупку только на казахстанский паспорт либо вид на жительство и предложили искать местного жителя, через которого можно приобрести автомобиль.

По словам мужчины, в других салонах этого бренда ситуация повторилась.

По информации журналистов, гражданину России все же удалось купить автомобиль — через местного посредника. При этом перед оформлением покупки он был вынужден поменять наличные рубли на тенге.

Уточняется, что корреспондент газеты также обзвонил пять различных автосалонов в Казахстане и не нашёл такого, сотрудники которого были бы готовы продать автомобиль по российскому паспорту.

Как передавало ИА REGNUM, глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать некоторые области в стране, которые получили названия в советское время.