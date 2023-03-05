Вашингтон, 5 марта, 2023, 16:12 — ИА Регнум. США привели к провалу в Афганистане их собственные высокомерие и самообман. Вместе с союзниками они платили зарплату афганским госслужащим и военным, до 80% которых были «мёртвыми душами», следует из заявления генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, высокомерие и самообман — две причины «провала Запада в горах Гиндукуша». США решили, что смогут быстро сделать из Афганистана «маленькую Америку» после того, как в 2001 году в короткий срок одержали победу над террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и радикальным исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Из предполагаемых 340 000 афганских солдат, которым Америка, а также международное сообщество платили зарплату, на самом деле существовало не более 60 000 человек», — приводит слова Сопко издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его оценкам, от 70% до 80% государственных служащих в Афганистане существовало «только на бумаге», хотя финансировали их полностью.

В 2012 году будущий президент Ашраф Гани рассказал Сопко, что США платят за работу учителя, полицейского и солдата одному человеку, причём несуществующему. Попытки бороться с коррупцией, по словам инспектора, результата не дали.

Так, дело о пропаже почти $1 млрд после краха крупнейшего частного афганского банка Kabul bank перестали расследовать, когда стало известно о причастности к этому близких к президенту Хамиду Карзаю лиц.

Сопко предупредил, что афганский сценарий может повториться на Украине. Исчезнет большая часть денег, если значительное их количество направить в страну в короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией в Афганистане пытаются воспользоваться страны, обещающие бороться с террористической угрозой. В действительности для такой борьбы они ничего не предпринимают.