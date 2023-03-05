МИД Сирии осудил визит Милли на базу США на северо-востоке страны
Дамаск, 5 марта 2023, 15:48 — REGNUM Руководство Сирии считает визит председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли на контролируемую американскими военными базу на северо-востоке Сирии грубым нарушением суверенитета этой страны. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на заявление МИД Сирии.
Так, согласно документу, Дамаск решительно осуждает визит председателя Милли на незаконную военную базу США на северо-востоке страны.
Руководство Сирии заявляет, что данный шаг является вопиющим нарушением суверенитета республики, а также принципов неделимости и неприкосновенности её территории.
Как передавало ИА REGNUM, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли совершил неанонсировавшийся визит на американскую военную базу в Сирии.