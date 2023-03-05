Дамаск, , 15:48 — REGNUM Руководство Сирии считает визит председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли на контролируемую американскими военными базу на северо-востоке Сирии грубым нарушением суверенитета этой страны. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на заявление МИД Сирии.

Марк Милли © IMAGO/Lukas Balandis/Global Look Press

Так, согласно документу, Дамаск решительно осуждает визит председателя Милли на незаконную военную базу США на северо-востоке страны.

Руководство Сирии заявляет, что данный шаг является вопиющим нарушением суверенитета республики, а также принципов неделимости и неприкосновенности её территории.

Как передавало ИА REGNUM, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли совершил неанонсировавшийся визит на американскую военную базу в Сирии.