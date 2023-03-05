Мелитополь, , 15:31 — REGNUM Городу Запорожью вернется статус столицы Запорожской области после его освобождения от ВСУ, сообщил 5 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сейчас областной центр оккупирован украинскими боевиками, поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь.

«Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Запорожской области была разделена на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Соответствующий указ 3 марта подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.