Брянск, 5 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Диверсанты ВСУ, совершившие нападение в Брянской области, обстреляли из гранатомета дом, в котором находилась женщина с двумя детьми. Об этом 5 марта рассказал глава Климовского района Александр Исаев, когда показывал место происшествия главе области Александру Богомазу.

Сергей Бобылев/ТАСС Сотрудник МВД РФ на посту в селе Сачковичи. Брянская область

Губернатор Брянской области осмотрел сгоревший в результате обстрела дом в селе Сушаны.

По словам Исаева, женщина с детьми находились внутри, когда диверсанты обстреляли дом из автоматов, а после нанесли удар из гранатомета, в результате в доме произошёл пожар.

Глава Климовского района отметил, что женщина с детьми успели выскочить через окно и уползти.

Богомаз поручил оценить ущерб, который был нанесён этой семье, а также подготовить все документы для выплаты компенсации.

Глава региона провел совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности.

Как передавало ИА REGNUM, в Брянской области завершили все восстановительные работы после теракта, совершённого в Климовском районе Брянской области, группой диверсантов ВСУ.