В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 14:50 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 180 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России 5 марта.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Краснопоповка, Красная Диброва и Кузьмино (ЛНР), рассказали в ведомстве.

Уничтожено шесть единиц техники ВСУ: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Гвоздика».