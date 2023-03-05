* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 5 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции поразили командный пункт «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель достигнута

Командный пункт батальона располагался в Марьевке.

Кроме того, за минувшие сутки в районе Нетайлово (ДНР) и Успеновки (Запорожская область) были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, отметили в Минобороны.