Мишустин поздравил победителей международной школьной олимпиады по математике

Москва, , 14:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 марта поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завоеванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире», — сказано в телеграмме премьера.

Мишустин также выразил слова признательности учителям и тренерам чемпионов и пожелал участникам олимпиад дальнейших побед.

Как сообщалось ранее, школьники из России завоевали золотые медали на олимпиаде в Румынии. Победителей поздравил также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший, что российская система образования «остаётся одной из лучших».