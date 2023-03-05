В Великобритании продлят работу пабов по случаю коронации Карла III

Лондон, , 14:11 — REGNUM Пабы в Великобритании будут работать дольше обычного в праздничные дни по случаю коронации Карла III. Об этом объявила министр внутренних дел Соединённого Королевства Сьюэлла Браверман.

ПАБ в Великобритании © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/ТАСС

Выходными будут дни с 6 по 8 мая. Коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы состоится в Вестминстерском аббатстве утром 6 мая, её проведёт архиепископ Кентерберийский.

Чтобы люди могли «выпить лишнюю пинту или две», всем пабам, клубам и барам в Англии и Уэльсе позволят работать до 1 часа ночи, а не до 23 часов, как обычно, сообщила Браверман.

Также в стране пройдут коронационные обеды и волонтёрские мероприятия, десятки тысяч уличных вечеринок. Большой обед на Даунинг-стрит организует британский премьер-министр Риши Сунак.

По словам министра культуры Люси Фрейзер, правительство приглашает всех подданных к участию в различных коронационных мероприятиях. Специальная цифровая карта поможет людям узнать, какие мероприятия будут проходить поблизости.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден, вероятно, не будет присутствовать на коронации Карла III из-за «ирландских обид». Предки американского лидера по материнской линии — ирландцы, с презрением относившиеся к британской монархии.