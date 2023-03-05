В день 70-летия со дня смерти Сталина коммунисты возложили цветы к его могиле

Москва, , 14:03 — REGNUM У Кремлёвской стены в Москве 5 марта члены КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложили цветы к могиле Иосифа Сталина, передаёт РИА Новости.

Возложение цветов к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены © Михаил Терещенко/ТАСС

Мероприятие приурочено в 70-летию смерти главы советского государства.

Траурная процессия прошла также возле мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов не подтвердил версию об отравлении Сталина. Председатель Совета министров СССР скончался из-за последствий инсульта, сказал он.

С медицинской точки зрения картина последних дней жизни Сталина полностью ясна, отметил Девятов. Так, выводы медиков, сделанные сразу после его смерти, недавно подтвердили специалисты по инсультам в одном из профильных московских медицинских центров.