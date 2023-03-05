Произведенный в ДНР комбайн будет использоваться для добычи алмазов в Якутии

Ясиноватая, ДНР, , 12:34 — REGNUM Ясиноватский машиностроительный завод вместе с предприятиями из Томска и Кемерово построил проходческий комбайн, который будет использоваться на алмазных шахтах Якутии, сообщил 5 марта премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Алмаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Техника полностью отвечает программе импортозамещения, отметил Хоценко. Ежегодно предполагается производить 15 таких комбайнов.

Как сообщалось ранее, Якутия в 2022 году взяла шефство над городом Кировское в ДНР. В частности, в Кировском работала группа врачей-специалистов из Якутска.