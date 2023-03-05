В МИД Италии хотят мирного решения конфликта на Украине без капитуляции Киева

Рим, , 12:36 — REGNUM В Италии убеждены, что следует не допустить эскалации украинского конфликта при «угрозе» со стороны России применения ядерного оружия, заявил вице-премьер страны и глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью газете Il Messaggero политик положительно оценил короткую беседу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи глав МИД стран G20 в Индии.

«Всё, что ведёт к диалогу, — положительный момент. <…> Италия в первых рядах в поддержке Украины и поиске мирного решения, но мы настаиваем, что справедливый мир не может означать капитуляцию Киева», — отметил Таяни.

По словам вице-премьера, у Рима «хорошие отношения» с Пекином, имеется множество сфер сотрудничества, да и Индия становится более важным стратегическим партнёром Италии в азиатском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене предложил вокруг Запорожской АЭС создать «свободную зону». Он подчеркнул, что Италия не находится в военной конфронтации с Россией, но поддержку Украине оказывает. По словам Таяни, итальянские власти «желают мира, поэтому работают для защиты и независимости Украины».