Латвийский министр Витербергс: со здания вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке

Рига, , 12:52 — REGNUM Со здания Центрального железнодорожного вокзала в столице Латвии сняли надпись на русском языке. Об этом 5 марта сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на главу министерства сообщения республики Яниса Витенбергса.

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По информации министерства сообщения, 4 марта со здания рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке», — говорится в сообщении. Уточняется, что теперь название вокзала будет обозначено на двух языках: латышском и английском.

Латвийский министр назвал данный шаг «символическим и значимым». Он добавил, что русскоязычное название «уже много лет не имело практического значения». По его мнению, оно сохраняло «дыхание советской эпохи».

Вид на центр города Риги и железнодорожную станцию Рига-Пассажирская Panek.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО соответствующую декларацию подписали 3 марта президенты двух стран Владимир Зеленский и Эгилс Левитс.