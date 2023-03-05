Пекин, , 11:16 — REGNUM Правительство КНР планирует упрочить основу для обеспечения стабильности в обществе и национальной безопасности, поскольку нужно быть всегда готовыми к худшему сценарию. Это следует из социально-экономического плана развития Китая на 2023 год, опубликованного на открытии парламентской сессии.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которое является высшим законодательным органом Китая, открылась в Пекине 5 марта и продлится до 13 марта. В её работе принимают участие порядка трёх тысяч делегатов со всей страны.

«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития», — говорится в документе.

Уточняется, что, кроме этого, необходимо всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение и поверхностных, и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как сейчас, так и в будущем, нужно усиливать работу по формированию механизмов контроля и предупреждения рисков, наращивать соответствующий потенциал, принимать тщательные и строгие меры по предотвращению системных рисков безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, из доклада правительства Китая о социально-экономическом развитии страны также следует, что в международном пространстве усилились политические и экономические риски. Уточняется, что развитие страны идёт на фоне возросших «неопределённых и труднопредсказуемых факторов».