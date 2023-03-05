Москва, 5 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Совещание с командующими группировками российских войск в зоне специальной военной операции провёл министр обороны России Сергей Шойгу. Ему доложили о текущей обстановке в зоне боевых действий, сообщает 5 марта пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Шойгу заслушал доклады командующих группировками о текущей обстановке, а также планы дальнейших действий. Совещание прошло в штабе объединённой группировки российских войск.

В ведомстве отметили, что особое внимание Шойгу уделил созданию необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Также затрагивалась организация всестороннего обеспечения военнослужащих, особенно работа медицинских и тыловых подразделений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу обсудил с заместителями организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание министр обороны уделил организации боевой подготовки резерва.