Пекин, 5 марта, 2023, 07:59 — ИА Регнум. В международном пространстве усилились политические и экономические риски, следует из доклада правительства КНР о социально-экономическом развитии страны. Документ был представлен на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, причиной угроз названы геополитические конфликты.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В международном плане ускоренными темпами происходят невиданные за последние 100 лет колоссальные перемены, нарастают глобальные политические и экономические риски, порождаемые играми крупных держав и геополитическими конфликтами», — считают в правительстве КНР.

Там подчеркнули, что развитие страны идёт на фоне возросших «неопределённых и труднопредсказуемых факторов». В докладе также указано, что сейчас весь мир подвержен небывалым изменениям на фоне потрясений, преобразований и нестабильности.

Среди негативных факторов, влияющих на страны мира в целом и Китай в том числе, в документе были названы проблемы с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, нарушения в мировых цепочках производства и поставок, а также особенности финансовой политики развитых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, на ежегодной сессии 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) также рассказали, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 3% в 2022 году, несмотря на сложную обстановку в мире и пандемию COVID-19. Было заявлено о намерении увеличить этот показатель ещё на 5% за 2023 год.