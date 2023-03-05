В ЛНР погиб местный житель из-за обстрела ВСУ посёлка Юрьевка
СЦКК: из-за обстрела ВСУ посёлка Юрьевка в ЛНР снарядами HIMARS погиб мирный житель
Посёлок городского типа Юрьевка, ЛНР, 5 марта, 2023, 07:06 — ИА Регнум. В посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики ракетами ВСУ был убит мужчина. О гибели мирного жителя сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Местный житель скончался после обстрела населённого пункта 4 марта. В Юрьевку прилетели две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, ещё один снаряд был отправлен в Сватово.
Три человека получили ранения в результате этих атак со стороны ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 марта населённые пункты ДНР 16 раз попадали под обстрелы, было выпущено 40 снарядов. В Горловке погибли два мирных жителя, повреждены 13 домов и два социальных объекта. В Донецке были ранены четыре человека.