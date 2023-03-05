Луганск, 5 марта, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российские десантники в ЛНР нанесли результативный удар из миномётов по наблюдательному пункту и группе пехоты украинских войск.

(сс) Vitaly V. Kuzmin Миномет

РИА Новости показало момент боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 мм.

Командир минометной батареи с позывным Герань рассказал о нанесённом ударе.

Первой целью был наблюдательный пункт украинских военных, которые вели себя активно.

«Цель была нами поражена, активность прекращена», —пояснил командир.

Второй задачей оказалось удаление пехотной группы украинцев. Её удалось остановить.

«Противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты», — добавил военнослужащий с позывным Герань.

Артиллеристы ВС РФ работают точно, результативно, принимая корректировки от наблюдательных пунктов на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы РФ уже используют в зоне СВО новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б, масса которых 1500 кг.