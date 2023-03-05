Москва, 5 марта, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Вооружённое нападение на российских силовиков, охранявших инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в зоне возле Запорожской АЭС, стоит расценивать как попытку украинской стороны отстаивать свои интересы. На Украине таким образом пытаются добиться начала переговоров о демилитаризации электростанции, выгодной Киеву, отметил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Мнение было высказано в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ralf1969 Запорожская АЭС

Представитель компании назвал инцидент «нечистоплотными играми, направленными на обострение информационного поля вокруг Запорожской АЭС».

«Стоит задача вывести нас на переговоры о зоне демилитаризации. Мне эта версия представляется наиболее вероятной», — отметил Карчаа.

Он подчеркнул, что Украину не интересует ни сама Запорожская АЭС, ни тема атомной безопасности. В своих действиях Киев руководствуется намерением решать только собственные политические и военные задачи, используя объект как инструмент для достижения этих целей. Кроме того, ЗАЭС стала для Украины хорошим способом манипулировать общественным мнением, особенно хорошо это удаётся со странами Запада, отметил представитель «Росатома».

Он предложил решать проблему обеспечения безопасности ЗАЭС с помощью введения моратория на обстрелы территории возле станции, за нарушение запрета должна быть предусмотрена ответственность.

«Этот мораторий не должен также приниматься как Минские соглашения, когда вроде бы договорились, а потом Украина не несла никакой ответственности за срыв этих соглашений», — подчеркнул Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта российская группа безопасности попала под обстрел возле ЗАЭС во время ожидания инспекторов МАГАТЭ. Остались живы только два охранника. Карчаа назвал этот инцидент вооружённой провокацией.