Пекин, 5 марта, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Власти Китая в 2023 году намерены вести решительную борьбу против «независимости Тайваня». Об этом говорится в опубликованном в ходе сессии 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 5 марта социально-экономическом плане развития страны на текущий год.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Отмечается, что КНР будет вести не только борьбу против независимости Тайваня, но и всячески содействовать воссоединению государства, стремится к мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китая Си Цзиньпин якобы поручил китайским вооруженным силам «быть готовыми к 2027 году» для наступления на Тайвань, несмотря на то, что Пекин может испытывать сомнения относительно этого шага. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.