* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 5 марта, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Вооружение американского производства, которое было оставлено в Афганистане, распродаётся — в том числе в Россию и Китай. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Он подтвердил свои слова сведениями из публикаций, из которых следует, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на втором месте в мире по продажам вооружений.

«Они распродают всю прекрасную, совершенно новую технику, которую мы им дали. Вертолёты Apache, которые являются лучшими в мире. Один они отдали России, один — Китаю», — высказал мнение Трамп.

Он выразил опасения, что в РФ и КНР могут разобрать американские военные самолёты, чтобы сделать подобные, «потому что они на самом деле очень умные».

По расчётам Трампа, в Афганистане должны находиться предоставленные США 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. единиц военной техники. Большинство вооружений были абсолютно новыми, подчеркнул бывший американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп также заявил, что может в течение суток разрешить украинский конфликт, если будет избран главой государства в 2024 году. Политик заверил, что противостояние между Киевом и Москвой никогда бы не вылилось в вооружённый конфликт, если бы он возглавлял США.