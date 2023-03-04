МВД Азербайджана: в Баку задержали мужчину, пытавшегося ограбить инкассатора

Баку, , 23:19 — REGNUM Полиция столицы Азербайджана пресекла вооружённое нападение на инкассатора в гипермаркете Хатаинского района Баку. О нейтрализации мужчины, открывшего огонь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перестрелка Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

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Нападавший стрелял из автоматического оружия, он пытался сопротивляться действиям полицейских, когда его пытались задержать.

«4 марта около 12 часов в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района столицы, произошёл вооруженный инцидент», — отметили в МВД.

Мужчина скрывался в Сабаильском районе Баку, но был обнаружен и задержан правоохранителями, несмотря на активное сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране. В результате нападения погиб руководитель охранной службы посольства Орхан Аскеров, в ходе перестрелки один сотрудник получил ранения.