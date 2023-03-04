Вашингтон, 4 марта, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в суд с просьбой запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания в рамках уголовного расследования попыток отменить поражение Трампа на выборах 2020 года, сообщает 4 марта CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что команда Трампа передала специальному прокурору Джеку Смиту намерения бывшего президента настаивать на невовлечении Пенса в разбирательство.

Ранее бывший вице-президент заявлял, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу своего экс-руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2023 года бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали на допрос к спецпрокурору Джеку Смиту, расследующему дело в отношении экс-президента страны Дональда Трампа.

Джек Смит в ноябре 2022 года стал спецпрокурором по делу о возможном препятствовании передачи власти по итогам президентских выборов 2020 года и о причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в начале января 2020 года. Смиту поручено установить законность хранения Трампом секретных документов в его поместье во Флориде.