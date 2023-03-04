София, 4 марта, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В болгарском городе Варне вандалы осквернили памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву. Неизвестные залили его белой краской. Об этом 4 марта заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Нина Зотина/РИА Новости Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова

«Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых», — приводит её слова ТАСС.

Дипломат призвала власти Болгарии предпринять меры для недопущения осквернения монументов.

«Искренне удивлена, что нападению подвергся памятник Игнатьеву, который подписал документ, вернувший Болгарии государственность», — добавила Митрофанова, выразив надежду на то, что представители органов правопорядка проведут расследование и выяснят личность вандала.

По данным газеты «24 часа», после совершения акта вандализма администрация города предприняла меры и привела памятник в надлежащий вид.

Как сообщало ИА REGNUM, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что проживающие в Болгарии дети написали и прислали в Крым письма, в которых сообщили о поддержке российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации на Украине.