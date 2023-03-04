«Спартак» не планирует разбирательств из-за судейской ошибки в матче с «Уралом»

Москва, , 19:40 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» не станет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте российского футбольного союза по итогам матча с екатеринбургским «Уралом», который закончился вничью. С комментарием по поводу незасчитанного гола футболиста Александра Собелева выступил 4 марта глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч «Спартак» — «Урал» © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена, и это будет сделано», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев после матча поздравил болельщиков своей команды с победой над екатеринбургским «Уралом», несмотря на то что матч завершился вничью — 2:2.

Форвард считает, что мяч, забитый им на 86-й минуте, был отменён несправедливо. Поэтому, по его мнению, гол должен быть засчитан, а «Спартак» победил.