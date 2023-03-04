Грозный, , 18:59 — REGNUM Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 4 марта в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

Болельщик ФК «Ахмат» © Елена Афонина/ТАСС

В составе «Ахмата» голы забили полузащитники Евгений Харин на 11-й минуте, Бернард Бериша с пенальти на 45-й и Артём Тимофеев на 94-й. У «Оренбурга» отличился нападающий Дмитрий Воробьёв.

В конце первого тайма «Оренбург» остался в меньшинстве после удаления защитника Михаила Сивакова.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 29 очков. «Оренбург» идёт на седьмом месте с 25 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счётом 3:0.