Санкт-Петербург, 4 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 4 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат ФК «Зенит»

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Малком, отличившийся на 12-й и 48-й минутах. Ещё один гол забил полузащитник Александр Ерохин на 82-й минуте.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 45 очков. «Нижний Новгород» идёт на 12-м месте с 19 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2.