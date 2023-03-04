Москва, 4 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Мать Дениса Капустина, главаря террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые проникли на территорию Брянской области и убили двух местных жителей, ранее отказалась он него. Об этом 4 марта сообщила корреспондентам ИА REGNUM лучшая подруга его матери.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

По её словам, женщина не разделяет взглядов сына и давно отказалась от него, а последней каплей для неё стало то, что Капустин не приехал на похороны собственного отца.

Подруга уточнила, что в настоящее время мать Капустина живет в Германии и уже несколько недель не выходит на связь с ней, хотя ранее женщины постоянно созванивались. Москвичка пояснила, что мать Капустина на протяжении многих лет не знала, где находится её сын.

«Она не в курсе, что он вступил в какой-то отряд, и, я уверена, не знает, что он устроил теракт на территории России. Я пыталась с ней созвониться, но почему-то она не отвечает. Связь с семьей он давно потерял и даже не приехал на похороны отца в прошлом году», — уточнила собеседница, добавив, что мать не разделяет нацистские убеждения сына, учитывая то, что сам Капустин родился в еврейской семье.

Подруга также отметила, что дед Капустина в рядах Красной армии защищал своё отечество в годы Великой Отечественной войны, после этого на протяжении 20 лет был главным режиссером Сочинского цирка.

«Дедушку зовут Карпманский Ефим Аронович. К сожалению, он умер», — пояснила подруга матери.

Соседи Капустина по дому на Зеленом проспекте в Москве, где у него до сих пор осталась собственная квартира, не знали, что их бывший сосед — террорист, отряд которого расстрелял мирных жителей под Брянском.

«Дед бы сам расстрелял его, если бы был жив», — заявила корреспондентам соседка.

Как передавало ИА REGNUM, Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. В юности он переехал в Германию вместе с матерью, где поселился в городском округе Хорвайлер, недалеко от Кельна. Журналисты немецкого издания Der Spiegel выяснили, что в Германию семья Капустина эмигрировала как еврейские беженцы и уже спустя пару месяцев после переезда юноша получил вид на жительство.