Вашингтон, 4 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден даже своей поездкой в Киев не смог убедить американцев в том, что помощь Украине оправдана. Об этом 4 марта пишет New York Post.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Джо Байден в Киеве

«Лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают отправку американского оружия на Украину, по сравнению с 60% ранее», — говорится в статье со ссылкой на опрос Центра исследования общественных отношений.

Кроме того, число тех, кто считает, что США уже сделали для Киева слишком много, выросло с 7% до 26%.

Авторы статьи считают, что визит Байдена в Киев поднял моральный дух ВСУ, но ничего не сделал для американского общественного мнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская газета The New York Times написала, что коалиция в США по поддержке Киева может распасться из-за «усталости» американцев.