Донецк, , 13:20 — REGNUM ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на рынок в Донецке, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Об этом 4 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Последствия обстрела ВСУ © Сергей Мальгавко/ТАСС

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953-го и мужчина 1964 года рождения», — написал Кулемзин.

Он уточнил, что это произошло на рынке микрорайона шахты им. Абакумова, который находится на улице Дагестанской в Кировском районе Донецка.

Эта атака на город с помощью беспилотника стала второй за день. Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 марта ВСУ сбросили боеприпас на здание администрации в посёлке Старомихайловка на западной окраине Донецка, ранения получили также два человека.