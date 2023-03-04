Донецк, 4 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Снайперы ВСУ прицельно убивают мирных жителей Артёмовска. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь слова одного из местных жителей, эвакуированного из города бойцами Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что супругу этого мужчины так расстреляли женщины-снайперы ВСУ.

Сейчас бойцы группы «Вагнер», которые освобождают Артёмовск, занимаются и эвакуацией мирных жителей на безопасные территории России, 3 марта мужчину, с другими жителями, доставили в Донецк.

«Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела», — приводит агентство его слова.

Мужчина пояснил, что, по словам соседки, стрельбу вели две женщины-снайперы в украинской форме, одну из них он заметил сам.

Он отметил, что снайперы стреляли с расстояния порядка ста метров с чердака с соседнего дома.

Мужчина похоронил свою супругу в своём огороде, поскольку в связи с постоянными обстрелами невозможно было доехать до кладбища.

«Украинские снайперы, я в поселке живу на окраине города, их не один человек видел там, вдвоем они шарились», — подчеркнул местный житель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее эвакуированный из Артёмовска местный житель рассказал, что в окрестностях города десятками лежат тела военных ВСУ.