Снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным жителям Артёмовска
Эвакуированный житель Артёмовска: снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным гражданам
Донецк, 4 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Снайперы ВСУ прицельно убивают мирных жителей Артёмовска. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь слова одного из местных жителей, эвакуированного из города бойцами Вооружённых сил России.
Отмечается, что супругу этого мужчины так расстреляли женщины-снайперы ВСУ.
Сейчас бойцы группы «Вагнер», которые освобождают Артёмовск, занимаются и эвакуацией мирных жителей на безопасные территории России, 3 марта мужчину, с другими жителями, доставили в Донецк.
«Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела», — приводит агентство его слова.
Мужчина пояснил, что, по словам соседки, стрельбу вели две женщины-снайперы в украинской форме, одну из них он заметил сам.
Он отметил, что снайперы стреляли с расстояния порядка ста метров с чердака с соседнего дома.
Мужчина похоронил свою супругу в своём огороде, поскольку в связи с постоянными обстрелами невозможно было доехать до кладбища.
«Украинские снайперы, я в поселке живу на окраине города, их не один человек видел там, вдвоем они шарились», — подчеркнул местный житель.
Как передавало ИА REGNUM, ранее эвакуированный из Артёмовска местный житель рассказал, что в окрестностях города десятками лежат тела военных ВСУ.