Наступивший 821-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован гибелью двоих случайных прохожих в Симферопольском районе Крыма в результате украинской ракетной атаки. Информацию очевидца подтвердил 24 мая в Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксёнов. Он добавил, что в районе Алушты зафиксированы также попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

Дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пояснили в Минобороны. Там же известили об уничтожении из штатного вооружения морской авиации ЧФ трёх вражеских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.

Ранее о том, что два человека, возвращавшиеся домой с работы, попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, «Известиям» рассказал местный житель Николай Удовиченко. Он пояснил, что видел воронку и двоих человек возле неё. Удовиченко высказал предположение, что вражеский снаряд попал строителям прямо под ноги.

Также в ночь на 24 мая два дрона ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области, информирует оборонное ведомство.

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Тем временем непосредственно в зоне СВО лётчики армейской авиации поразили опорный пункт и бронемашину противника на харьковском направлении. Первый в группе Ми-35 отработал по позициям ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами, информирует Минобороны, опубликовав соответствующее видео.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.