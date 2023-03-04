В Израиле при падении самолёта на дорогу погибли два человека
Тель-Авив, Израиль, 4 марта 2023, 13:00 — REGNUM В Израиле при попытке совершить аварийную посадку потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает 4 марта газета The Times of Israel.
По информации издания, самолёт упал на автомобильную трассу. В результате аварии погибли два находившиеся на воздушном судне человека — мужчина и женщина.
Уточняется, что самолёт врезался в шоссе 60 около развязки Шокет.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на границе американских штатов Миннесота и Висконсин при крушении погиб один человек. Борт разбился о лёд в заливе Сент-Луис.