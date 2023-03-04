В Израиле потерпел крушение легкомоторный самолёт

Тель-Авив, Израиль, , 13:00 — REGNUM В Израиле при попытке совершить аварийную посадку потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает 4 марта газета The Times of Israel.

Авиакатастрофа Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, самолёт упал на автомобильную трассу. В результате аварии погибли два находившиеся на воздушном судне человека — мужчина и женщина.

Уточняется, что самолёт врезался в шоссе 60 около развязки Шокет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на границе американских штатов Миннесота и Висконсин при крушении погиб один человек. Борт разбился о лёд в заливе Сент-Луис.