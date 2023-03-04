Москва, 4 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Москве семилетнюю девочку госпитализировали с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По данным источника, 3 марта школьница была на тренировке в спортивной секции, расположенной на Ленинградском проспекте, во время занятий она упала в обморок. Ребёнка увезли в медицинское учреждение. После обследования медики выявили у неё отравление психотропами.

В настоящее время школьница находится под присмотром врачей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Санкт-Петербурге было найдено тело 19-летней девушки со связанными руками. Тело умершей было обнаружено прохожим у дома, расположенного на улице Кузнецовской.