В Китае усомнились в «американском лидерстве» в Азии

Пекин, , 12:45 — REGNUM Провозглашаемое США «лидерство» в Азиатском регионе весьма сомнительно, отметили в своей публикации 4 марта обозреватели китайского издания Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, посол США в Пекине Николас Бернс заявил, что Вашингтон является «лидером» в Азии и что Китаю необходимо это признать.

КНР, как и большинство стран Азии, стремится к мирному сосуществованию, в отличие от США, чья картина мира строится на эгоцентризме, отметили авторы публикации.

В недавнем прошлом США вмешивались в дела других стран, используя силу, но по мере укрепления государств мира Вашингтон такую способность утрачивает, отметили эксперты Global Times.

Как сообщалось ранее, обозреватель Global Times Ван Венвен заявил, что идея США, будто все проблемы нужно решать с помощью военных, ни к чему хорошему не приводит.