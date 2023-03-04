Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу договор с Сирией о взаимной выдаче преступников. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Российская и сирийская стороны подписали договор 29 июня 2022 года. В нём говорится, что взаимная выдача предусмотрена за деяния, которые уголовно наказуемы по законодательству обеих сторон. При этом наказание за них должно составлять не менее года лишения свободы.

По данным Министерства юстиции РФ, 20 многосторонних и 96 двухсторонних договоров о правовой помощи, выдаче и передаче лиц, осужденных к лишению свободы, заключены к настоящему моменту.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения в феврале. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее российские военные помогали разбирать завалы и искать под ними людей, а также развернули пункты выдачи гуманитарной помощи и сбора донорской крови.