Жители Австралии выступили против НАТО и военной помощи Украине

Сидней, Австралия, , 12:40 — REGNUM В Сиднее и других австралийских городах прошли акции в поддержку России и против оказания военной помощи Киеву. Также жители выступают против НАТО, прямая трансляция 4 марта велась одним из координаторов мероприятия Семёном Бойковым.

Флаг России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция в Сиднее прошла около здания генерального консульства России. В руках у людей были российские флаги и портреты президента страны Владимира Путина, многие участники надели майки с буквой Z.

На плакатах собравшихся содержались надписи «Россия не враг!», «Нет войне с Россией!».

В Мельбурне жители пришли к зданию парламента штата Виктория. В акции участвовали сербские байкеры, которые российские флаги приносили на Открытый чемпионат по теннису Австралии.

В Брисбене граждане вышли на акцию в белых и черных майках со знаками Z, в их руках также были флаги России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Сиднее 1,5 тысячи человек приняли участие в митинге в поддержку России. 25 февраля в австралийском городе Аделаиде состоялся митинг за свободу и в поддержку России с участием нескольких сотен человек.