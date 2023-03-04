Посёлок и село в Курской области обесточены в результате обстрела ВСУ
Губернатор Старовойт: курские посёлок и село обесточены в результате обстрела ВСУ
Курск, 4 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Населённые пункты Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. В результате нарушено энергоснабжение, сообщил глава региона Роман Старовойт 4 марта в своём телеграм-канале.
Он отметил, что ремонтные бригады уже устраняют повреждения. Люди при обстреле не пострадали.
«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино», — уточнил Старовойт.
Ранее курский губернатор сообщил, что вместе с добровольцами из народной дружины патрулировал местность в одном из приграничных районов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Курской области усиливают меры безопасности из-за обострения ситуации в граничащих с Украиной районах.