Донецк, 4 марта, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Многие граждане ФРГ не одобряют поставки киевскому режиму оружия и санкционную политику в отношении России. Об этом заявил секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штефан Эрнст Зигфрид Натке, посетивший в составе делегации Донбасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

По его словам, Берлин находится под властью Вашингтона и Североатлантического альянса.

«Русские и украинцы — братья. Но я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне — из США и Германии», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель ФРГ также назвал киевские власти куклой НАТО. По оценке Натке, многим немцам не нравится Североатлантический альянс, и уж тем более они не одобряют отправку немецкого оружия Киеву.

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Приводя результаты опросов, секретарь отделения Немецкой коммунистической партии уточнил, что более 70% жителей страны выступают против отправки вооружения. Он уточнил, что многим не нравится война, поскольку «больше оружия — больше войны, смертей и огня».

Напомним, в январе немецкий политик от партии СДПГ, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер заявил, что, если Германия поставит киевскому режиму танки Leopard 2, это приведёт к эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий политик, член партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что немецкие танки не должны использоваться для борьбы с правнуками тех, кого солдаты вермахта убивали миллионами в борьбе на уничтожение.