Тегеран, 4 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Руководство Ирана почти полностью заимствовало у России меры по укреплению национальной валюты в стране. Об этом 4 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на мнение экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что российский рецепт поможет Ирану, экономика которого сильнее зависит от экспорта природных ресурсов.

Уточняется, что все валютные доходы и резервы от экспортных операций в Иране сейчас регулируются ключевой ставкой Центробанка, при этом год назад в России была принята такая же мера. В результате было пресечено резкое обрушение рубля, купированы рост инфляции и риски для банковской системы.

Стабилизировать экономическую ситуацию помогло и регулирование финансового сектора. Так, крупные экспортеры природных ресурсов и добывающей отрасли теперь обязаны продавать валютную выручку. В результате произошло укрепление рубля, считают эксперты, которые высказали мнение, что российская модель будет эффективна и в Иране.

«Есть явная схожесть экономической ситуации. Это и специализация — экспорт энергоносителей, и санкционное внешнее давление, ограничения в вывозе и ввозе товаров и международных расчетах», — приводит агентство слова аналитика TeleTrade Владимира Ковалева, который считает, что меры в валютно-финансовом секторе помогли России, поэтому Ирану есть смысл их перенять.

Отмечается, что стабилизация риала выгодна России, поскольку будет ускорено вытеснение доллара из расчетов, увеличится доля национальных валют.

Уточняется, что между Ираном и Россией почти 60% сделок осуществляются в рублях и риалах.

«При стабильном курсе и четких валютных коридорах бизнес охотнее идет на инвестиции и хорошо зарабатывает. Нужно значительно сократить волатильность национальных денежных единиц России и Ирана относительно мировых резервных валют», — приводит издание слова экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы.

Как передавало ИА REGNUM, США расширили санкции против Ирана. Так, новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере, а также 20 судов, курсирующих под флагами Того, Китая, Панамы, Вьетнама, Сент-Винсента, Тувалу и Гренадин, а также Принсипи и Сан-Томе.