Москва, 4 марта, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Разбор завалов на стройке в Москве, где произошло обрушение во время заливки бетона, пока невозможен. Об этом сообщил 4 марта источник ИА REGNUM.

Kafedra434 Бетон под кикроскопом

По словам ответственного за строительство, бетон не набрал достаточную прочность — не менее 80%. Разбор может привести к дальнейшему разрушению, приступить к нему можно будет только через 12 часов.

На стройке на западе столицы произошло обрушение, когда перекрытия заливали бетоном. Вниз рухнули около 330 кубометров жидкого бетона, а это примерно 700 тонн без учета арматуры. В результате погиб один человек и двое пострадали. Под завалами могли находиться ещё три человека, но прибывшие на место служебные собаки не обнаружили следов присутствия людей.