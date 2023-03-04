Москва, 4 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличилось в России до максимального уровня с мая 2021 года. Таковы результаты исследования «Скоринг бюро».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По данным компании, в январе «плохих» ипотечных долгов стало на 9,3% больше. Их количество выросло до максимальных с мая 2021 года 30,4 тыс. ссуд. В годовом выражении увеличение составило 15,4%.

«Одновременно увеличился и объём «плохой» ипотеки — на 11% в месячном и 12% в годовом выражении, до 63,1 млрд рублей», — сообщает РИА Новости.

Гендиректор компании Олег Лагуткин пояснил, что условно «плохих» ипотечных долгов становится больше только потому, что растут объёмы кредитования. Главное, что не растёт доля просрочки, а ипотека остаётся самым качественным видом кредитования с точки зрения кредитных потерь.

Лагуткин добавил, что не видит предпосылок к ужесточению кредитной политики банков. Он предположил, что скорее изменятся подходы кредиторов к маркетинговой составляющей ипотечного кредитования на фоне определенного давления со стороны регуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости перехода от массовых ипотечных программ к адресным. При этом массовые ипотечные программы должны иметь ограниченный срок действия.