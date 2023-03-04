Токио, 4 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Запуск новой ракеты-носителя тяжёлого класса H3 с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в Японии перенесли с 6 марта на 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По её информации, ранее агентство запланировало запустить первую ракету-носитель H3 с усовершенствованным спутником наблюдения за Землей Daichi 3 на борту с космодрома Танэгасима 6 марта 2023 года.

Уточняется, что в связи с тем, что в день запуска ожидаются неблагоприятные погодные условия, дату запуска перенесли на 7 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января Япония успешно запустила ракету с государственным радиолокационным спутником двойного назначения.