Москва, 4 марта, 2023, 07:20 — ИА Регнум. На заседании «Росптицесоюза» 28 февраля заявили, что содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом пишут «Ведомости».

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукуруза

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, речь идёт о токсинах природного происхождения, которые поражают сельхозкультуры и создают риски для здоровья скота и птицы. Какой точно уровень содержания микотоксинов, не указано.

По словам специалистов, это случилось из-за сложностей с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири. Кукуруза долгое время оставалась на полях из-за погодных условий.

Минимизировать вред от микотоксинов можно с помощью адсорбентов, но это приводит к дополнительным затратам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года стало известно, что у троих жителей Красноярского края диагностировано отравление с предварительным диагнозом «ботулизм». Пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана.