В посольстве РФ объяснили, для чего нужен был Британии инцидент в Солсбери
Лондон, 4 марта 2023, 06:31 — REGNUM Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери было сфабриковано с определённой целью. Такое заявление сделали в посольстве России в Великобритании.
Там пояснили, что если в 2018 году эта ситуация выглядела как единичный инцидент для ухудшения отношений с Россией, то теперь стало ясно, что в Лондоне и не собирались выяснять истинные причины инцидента.
В посольстве подчеркнули, что с тех пор вместо сотрудничества и установления истинных обстоятельств происшедшего в Лондоне «упорно тиражировали обвинения в адрес РФ». События в Солсбери, по мнению российских дипломатов, «стали «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит добиваться от Великобритании ответов на вопросы, связанные с инцидентами со Скрипалями, заявлял в ноябре 2022 года замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.