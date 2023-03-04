Лондон, 4 марта, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери было сфабриковано с определённой целью. Такое заявление сделали в посольстве России в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

Там пояснили, что если в 2018 году эта ситуация выглядела как единичный инцидент для ухудшения отношений с Россией, то теперь стало ясно, что в Лондоне и не собирались выяснять истинные причины инцидента.

«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — пришли к выводу в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что с тех пор вместо сотрудничества и установления истинных обстоятельств происшедшего в Лондоне «упорно тиражировали обвинения в адрес РФ». События в Солсбери, по мнению российских дипломатов, «стали «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит добиваться от Великобритании ответов на вопросы, связанные с инцидентами со Скрипалями, заявлял в ноябре 2022 года замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.