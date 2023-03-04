Симферополь, 4 марта, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Дороги, связывающие недавно воссоединившиеся с Россией территории с Крымом и Ростовом, отремонтированы и содержатся должным образом. Об этом заявил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко ТАСС.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Дорога в Крым

По его словам, в том числе практически полностью выполнен ремонт дороги, которая соединяет Крым с Херсонской областью через Джанкой и Мариуполь. Состояние трассы Лукашенко оценил как удовлетворительное.

«Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог у нас ведутся по территории Республики Крым силами госпредприятия «Крымавтодор»», — пояснил он.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что трасса из Крыма в Херсонскую область, скорее всего, станет федеральной и позволит водителям «сэкономить» более 150 км в пути.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что «в течение восьми лет блокады Крыма на Украине действовали дискриминационные ограничения по транспортному сообщению с полуостровом». Он отметил, что украинцев наказывали за въезд в Крым с территории РФ, при этом все автобусные маршруты из Украины в Крым заканчивались на границе с островным регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, идёт активное восстановление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, с июня 2022 года восстановлено более 4,5 тыс. объектов, построено 46 новых объектов.