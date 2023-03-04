Forbes: Трамп распространил трек «Правосудие для всех» с голосами участников штурма Капитолия

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Запись исполнения гимна Америки участниками штурма Капитолия опубликовал экс-президент США Дональд Трамп. Он создал музыкальную композицию, соединив пение хора осуждённых сторонников с собственным чтением присяги на верность американскому флагу, сообщило Forbes.

Трамп Gage Skidmore

Трек длится более двух минут, сборы от его распространения направят на поддержку семей заключённых.

Композиция завершается дружным скандированием осуждённых: «США!». Голоса сторонников Трампа были записаны по телефону. Гимн исполняли около 20 заключенных, отбывающих срок в одной из тюрем Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, житель американского штата Монтана Джошуа Хьюз был приговорен судом к трем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в беспорядках, которые произошли 6 января 2021 года у стен Конгресса США. Ранее был вынесен приговор его брату, Джероду Хьюзу.