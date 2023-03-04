Трамп зачитал присягу флагу США под хор штурмовавших Конгресс заключённых
Вашингтон, 4 марта 2023, 03:37 — REGNUM Запись исполнения гимна Америки участниками штурма Капитолия опубликовал экс-президент США Дональд Трамп. Он создал музыкальную композицию, соединив пение хора осуждённых сторонников с собственным чтением присяги на верность американскому флагу, сообщило Forbes.
Трек длится более двух минут, сборы от его распространения направят на поддержку семей заключённых.
Композиция завершается дружным скандированием осуждённых: «США!». Голоса сторонников Трампа были записаны по телефону. Гимн исполняли около 20 заключенных, отбывающих срок в одной из тюрем Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, житель американского штата Монтана Джошуа Хьюз был приговорен судом к трем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в беспорядках, которые произошли 6 января 2021 года у стен Конгресса США. Ранее был вынесен приговор его брату, Джероду Хьюзу.