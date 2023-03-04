«Смертельно для ВСУ»: чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для армии Украины
Прага, 4 марта, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Украина упустила возможность вернуть потерянные территории, а киевские военные терпят поражения. Так прокомментировал ситуацию Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
«Российская тактика смертельна для украинских войск. Артобстрелами, короткими вылазками они держат ВСУ в напряжении, несут максимальные потери», — сказал Шандор.
Генерал считает, что техника от западных союзников не закрывает потребности всех нужд киевской армии, поставки запаздывают.
При этом разведчик заверил, что у Запада нет столько техники, боеприпасов, сколько нужно украинцам.
«Армии уже достигли пределов своих возможностей», — заключил Андор Шандор.
Он добавил, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах президенту Украины Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы.
«Публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать», — сказал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в какой-то момент с Россией «придётся договариваться», и не факт, что Запад сможет вести переговоры с позиции силы, заявил политолог-международник, профессор Чикагского университета Пол Поуст.