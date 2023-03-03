Вашингтон, 4 марта, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи, а также подтвердили готовность вводить санкции против РФ «столько, сколько потребуется».

Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“» Олаф Шольц и Джо Байден

Стороны подтвердили обязательство «возлагать последствия на Россию за её агрессию столько, сколько потребуется».

Также Шольц и Байден затронули ряд других вопросов глобальной повестки, добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что «влиятельные страны G20» могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.